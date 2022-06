1 Vor dem Empfinger Rathaus findet während der Beatparade eine große Party statt. (Archiv-Foto) Foto: Hopp

Das Line-Up steht, die Veranstalter erwarten einen neuen Besucherrekord und bekommen dieses Jahr sogar erstmals finanzielle Unterstützung durch die Initiative Musik der Bundesregierung und der deutschen Musikwirtschaft. Die 21. Beatparade hat für die Empfinger das Potenzial, Geschichte zu schreiben.















Empfingen - Zwei Jahre musste die Empfinger Beatparade aufgrund der Corona-Pandemie pausieren (hier ein Rückblick auf die 20. Beatparade). Am Samstag, 30. Juli, ist die Parade mit Festival zurück. Das Line-Up kann sich sehen lassen: Mit Felix Kröcher, Coone, Topic, Zenemy und Keno stehen Techno-Urgesteine und neue Stars der elektronischen Musikszene in Empfingen auf der Bühne. Zusätzlich sind sechs Musiktrucks mit weiteren DJS bei der Parade und abends auf dem Festplatz am Start.

Der Jugend- und Kulturverein (JKV) freut sich auf eine große Zahl an Besuchern. Markus Saier sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen. Wir hoffen, dass wir die Marke von 7000 Besuchern überschreiten werden." In der Vergangenheit wurden meist zwischen 6000 und 7000 Besuchern gezählt.

Bewerbung für Förderung

Die Beatparade, die schon in den vergangenen Jahren als größte Techno-Parade in Süddeutschland bezeichnet werden konnte, erhält in diesem Jahr sogar eine besondere Aufmerksamkeit: Die Initiative Musik als zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche für die deutsche Musikwirtschaft fördert die Veranstaltung in diesem Jahr finanziell. Der JKV habe sich mit der Beatparade für eine Förderung beworben und eine Zusage erhalten, berichtet Saier. Die Initiative Musik übernehme dieses Jahr einen Teil der Kosten, der dem JKV entsteht. Bedingungen für eine Förderung seien laut Saier unter anderem eine überregionale Bedeutung des Events und ein genrespezifischer Schwerpunkt.

Vernetzung mit Musikinitiativen

Überregional bekannt ist die Beatparade nicht nur durch viele Stammgäste, die jedes Jahr gerne wieder nach Empfingen kommen, sondern auch durch ihre Vernetzung mit weiteren Musikinitiativen und Vereinen. Da ist zum Beispiel der Verein Soundcity Stuttgart, der einen der sechs Party-Trucks inklusive DJs stellt, die bei der Parade durch die Ortsmitte fahren und später auch noch auf dem Festplatz Spielzeit bekommen. Für die Truck-Organisatoren und den Empfinger JKV ist die Partnerschaft ein Geben und Nehmen. Saier sagt: "Wir bieten den Trucks ein Festival mit 7000 Leuten, sie füllen mit ihren DJs Spielzeit und erhalten einen Anteil vom Eintrittsgeld."

Neben Soundcity Stuttgart, dem Elements-Festival-Truck, Musical-Madness-Truck, Operation-Electronica und dem SK-Audio-Truck gehen auch die Empfinger selbst mit ihrem JKV-Lachenmaier-Truck auf die Paradestrecke. Wer auf dem Empfinger Truck, der die Parade anführen wird, mitfahren und mit den DJs Tesfy und Tempest feiern möchte, kann ein Ticket für 55 Euro erwerben. Es beinhaltet auch den Eintritt auf das Festivalgelände am Abend und kostenlose Getränke auf dem Truck.

Musik trifft verschiedene Geschmäcker

Was die Musikauswahl angeht, steht eines fest: Sie soll elektronisch sein, jedoch trotzdem verschiedene Geschmäcker treffen. Saier sagt: "Die DJs wurden wieder so gewählt, dass für alle Besucher etwas dabei ist und aus verschiedenen Musikrichtungen Künstler vertreten sind, zum Beispiel ein Hardstyle-DJ,Techno oder EDM."

Info: So läuft die Beatparade ab

Um 14 Uhr beginnt am Samstag, 30. Juli, am Empfinger Ortseingang aus Richtung Nordstetten das Warm-Up. Auf den sechs Trucks beginnt die Party und die Raver können sich eintanzen. Um 16 Uhr setzen sich die Trucks in Bewegung. Vor ihnen liegt eine rund zwei Kilometer lange Strecke bis zum Festplatz. Gegen 18 Uhr treffen die Trucks auf dem Festplatz ein, wo dann das Open-Air-Festival beginnt. Alle Trucks haben dann noch einmal einen Auftritt, bevor sie zu einer großen "Area of Sound" zusammengeschlossen werden. Die angekündigte Prominenz der internationalen Techno-Szene gestaltet dann den Abend und die Nacht. Die Parade durch den Ort ist kostenlos, Tickets für die Abendveranstaltung gibt es für 15 Euro.

