Initiative Infrastruktur Nordschwarzwald: Nicht nur den Nagolder Bahnanschluss im Blick

1 Die Initiative Infrastruktur Nordschwarzwald hatte ins Bürgerzentrum eingeladen. Foto: Baum

Die Debatte um den Bahnanschluss von Nagold ist weiter hitzig. Doch war sie nicht das Einzige, was die Initiative Infrastruktur Nordschwarzwald bei einer Veranstaltung im Kubus ins Visier nahm.









Die Initiative Infrastruktur Nordschwarzwald (IIN) sucht den Dialog mit den Bürgern – kürzlich stellte sie sich im Rahmen einer Bürgerversammlung im Burgcenter in Nagold vor. Themen waren nicht nur der Schienenverkehr – die gesamte Infrastruktur, auch Straßen, liegen der Initiative am Herzen. Die IIN wurde zur Verbesserung der gesamten Infrastruktur gegründet – daran will man aktiv mitarbeiten.