Initiative in Nordschwaben: BUND will Streuobstfreunde zusammenbringen

Mit einem Streuobst-Stammtisch setzten BUND, Landratsamt, Trinationales Umweltzentrum und der Landschaftserhaltungsverband ein Zeichen für das Ökosystem.
Auf großes Interesse von Streuobst-Freunden aus dem ganzen Landkreis stieß der „Streuobst-Stammtisches“ am Freitag in Nordschwaben. Im Mittelpunkt stand die Begutachtung er vielen Obstsorten, die auf den über 60 Bäumen der Streuobstwiese gedeihen und von Klaus Nasilowski, Kreisobstbauberater des Landratsamts, vorgestellt wurden. Gern angenommen wurde von den Besuchern die Möglichkeit, die vielen Apfelsorten vor Ort zu probieren.