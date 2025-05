Initiative in Nagold: Erster Schritt aus der Einsamkeit

Dessert-Tipp aus der Hochdorfer Kronenbrauerei Dessert-Tipp aus der Hochdorfer Kronenbrauerei

Um die Entstehung des beliebten Desserts Tiramisu ranken sich mehrere Geschichten. Irgendwann in der Mitte des 20. Jahrhunderts soll es zu verschiedenen Anlässen, in verschiedenen Regionen und unter unterschiedlichen Namen serviert worden sein. Heute ist Tiramisu ein international bekannter und beliebter Nachtisch, der lange nicht mehr nur in der italienischen Küche serviert wird. Im Lauf der Zeit haben sich unterschiedliche Variationen entwickelt, die dem traditionellen Rezept neues Leben einhauchen und eine besondere Note verleihen. Das trifft ganz besonders auf das Bieramisu der Hochdorfer Kronenbrauerei zu.