Initiative in Lörrach: „Grandparents for Future“ wollen den Klimawandel ins Bewusstsein rücken

Die Lörracher „Grandparents for Future“ setzen sich seit 2019 kontinuierlich für eine lebenswerte Zukunft künftiger Generationen ein.
Der Klimaschutz ist zuletzt angesichts multipler Krisen und Kriege sowie wirtschaftlicher Probleme ins Hintertreffen geraten: Während auf europäischer Ebene der „Green Deal“ verwässert wird, gerät auf Bundesebene die Energiewende ins Wanken. „Die Politik wickelt den Klimaschutz rückwärts ab“, beurteilt Vitus Lempfert die Situation beim Gespräch mit unserer Zeitung.