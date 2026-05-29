Initiative in Königsfeld: Ukrainische Gemeinschaft lässt Beet am Haus Benigna aufblühen

Die ukrainische Gemeinschaft hat in Eigeninitiative ein Blumenbeet am Haus Benigna in Königsfeld angelegt. Weitere Blumen und Sträucher sollen hinzukommen.
Die ukrainische Gemeinschaft hat in Königsfeld gemeinsam mit engagierten Bewohnern ein Blumenbeet am Haus Benigna angelegt. Das Projekt wurde vollständig aus eigenen Mitteln der Beteiligten umgesetzt und ist zu einem Symbol der Dankbarkeit, des Zusammenhalts und des Wunsches geworden, das gemeinsame Umfeld schöner und angenehmer für alle zu gestalten – das wurde bei einem Gespräch vor Ort deutlich.