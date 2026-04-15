Initiative in Bildechingen: Im Chorwerk steht die nächste Generation bereit

Während viele Vereine händeringend neue Mitglieder suchen, hat sich beim Chorwerk in Bildechingen sogar eine eigene junge Initiative namens Junges Chorwerk durchgesetzt.
Das Chorwerk Bildechingen blickte bei der Jahreshauptversammlung in der Zehntscheuer auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Laut Pressemitteilung hob Vorsitzender Armin Löffler die Jugendchorreise zum Deutschen Chorfest in Nürnberg hervor, die durch die eindrucksvolle Stimmung in der ganzen Stadt noch lange in Erinnerung bleibe.