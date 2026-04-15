Initiative in Bildechingen: Im Chorwerk steht die nächste Generation bereit

Während viele Vereine händeringend neue Mitglieder suchen, hat sich beim Chorwerk in Bildechingen sogar eine eigene junge Initiative namens Junges Chorwerk durchgesetzt.

Das Chorwerk Bildechingen blickte bei der Jahreshauptversammlung in der Zehntscheuer auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Laut Pressemitteilung hob Vorsitzender Armin Löffler die Jugendchorreise zum Deutschen Chorfest in Nürnberg hervor, die durch die eindrucksvolle Stimmung in der ganzen Stadt noch lange in Erinnerung bleibe.

Schriftführerin Monika Straub gab einen Einblick in die zahlreichen Aktivitäten der Chöre, wie die Matinee des Kinderchor Eins, die Sommerserenade sowie Ausflüge zum Theater nach Reutlingen und nach Gengenbach. Stolz sei der Verein auf den Anerkennungspreis in Gold, der im Rahmen der Chortage auf der Gartenschau im Tal X für hervorragende Jugendarbeit 2024 vom Chorverband Nordschwarzwald verliehen wurde.

Chorleiter Peter Straub zeigte sich dankbar, dass Julia Bernhard und Helena Straub zunehmend bei der musikalischen Leitung im Kinder- und Jugendchorbereich unterstützen. Dies sei angesichts der wachsenden Zahl aktiver Mitglieder ein vielversprechender Ausblick. Dennoch werden weitere Nachwuchskräfte für das Leitungsteam benötigt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Junges Chorwerk“ begleitet neue Generation

Umso erfreuter sei man, dass einige junge Erwachsene Verantwortung im Verein übernehmen. Die Initiative Junges Chorwerk sei entstanden, um den Generationenwechsel zu begleiten und die Zukunft des Vereins langfristig zu sichern. Einstimmig gewählt wurden Helen Jung (Vertreterin Öffentlichkeitsarbeit), Hannah Löffler (Jugendchorvertreterin), Lea Straub (Schriftführerin) und Carolin Huprich (Vertreterin inTakt). Armin Löffler übernimmt erneut für zwei Jahre den Vorsitz. Joachim Straub und Michael Jaster bleiben Kassenprüfer.

Ina Jung, Monika Straub und Elena Wegener wurden aus dem Ausschuss verabschiedet. Mit dankenden Worten wurde ihre engagierte Arbeit für den Verein gewürdigt. Über viele Jahre hinweg seien sie zu einem festen Bestandteil der „Chorwerk-Familie“ geworden und hätten das Vereinsleben entscheidend mitgeprägt.

Auftritte und Reisen stehen bevor

Man freue sich auf alles, was kommt: Am 18. April wird in der Stiftskirche „Ein deutsches Requiem“ von Brahms aufgeführt. Laut Pressemitteilung sei auch eine Reise des Jugendchores nach Hamburg geplant. Julia Bernhard gab einen Ausblick auf die bald anlaufenden Proben für ein Musical der Kinderchöre in 2027.