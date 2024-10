1 Das Kinzighaus war bei der Informationsveranstaltung gut besucht. Foto: Christiane Frey

Zur zweiten Informationsveranstaltung hatte die Initiative Bürgerenergie Loßburg eingeladen. Und wieder war das Kinzighaus voll, auch dieses Mal übertraf die Resonanz bei weitem die Erwartungen. Gekommen waren auch viele Kommunalpolitiker.









Im Juli 2023 war die Initiative Bürgerenergie Loßburg an die Öffentlichkeit gegangen, um darüber zu informieren, dass sie eine Beteiligung der Loßburger Bürgerschaft am geplanten Windpark in der Region anstrebt.