Initiative aus Rottweil: S21 und Gäubahn – „Diese Verzögerung ist mehr als peinlich“

Zur Verzögerung bei S21 und den Auswirkungen auf die Gäubahn im Kreis Rottweil hat unser Leser Michael Leibrecht eine klare Meinung.
Diese Verzögerung ist mehr als peinlich, es ist nicht mehr hinzunehmen, dass die erfindungsreiche Deutsche Bahn und verantwortliche Politiker immer neue Argumente für eine Verschiebung der Inbetriebnahme vorbringen. Aus diesem Grunde fordern wir die Verantwortlichen in Politik und Deutsche Bahn auf, innezuhalten und ihre bisherige Haltung, „Augen zu und durch“, zu überdenken.