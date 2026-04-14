Inhaltlich falsche Schriftsätze: KI wird zum Problem für Freiburger Verwaltungsgericht

Viele Kläger verzichten auf den Einsatz eines Anwaltes und setzen stattdessen auf die Unterstützung der künstlichen Intelligenz.
Es ist ein wichtiges Prinzip unseres Rechtsstaats: Wenn Menschen sich in Deutschland durch eine Behördenentscheidung ungerecht oder falsch behandelt fühlen, können sie sich wehren, indem sie vor das Verwaltungsgericht (VG) ziehen. Einen teuren Anwalt braucht es dafür zumindest in der ersten Runde eines Verfahrens nicht. Dass manche Kläger sich vor einer Verhandlung ihre rechtlichen Argumente von KI-Programmen wie ChatGPT schreiben lassen, macht den Richtern am VG Freiburg zunehmend zu schaffen, wie Gerichtspräsident Christoph Sennekamp bei einem Pressetermin berichtet.