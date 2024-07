1 Inhaberwechsel bei Metallbearbeitung Bruno: Daniel (links) und Manuel (rechts) Oehl übernehmen von Firmengründer Daniel Bruno (Mitte) den Staffelstab. Foto: Monika Andreasch

Inhaberwechsel bei Bruno Metallbearbeitung: Die Brüder Daniel und Manuel Oehl aus Alpirsbach leiten jetzt das Unternehmen.









Das Unternehmen Bruno Metallbearbeitung in Horb hat seit 1. Juli neue Eigentümer. Firmengründer Daniel Bruno übergibt nach knapp 33 erfolgreichen Jahren den Staffelstab an Daniel und Manuel Oehl. Die beiden Brüder aus Alpirsbach werden das Unternehmen und sein 20-köpfiges Team in die Zukunft leiten, ohne an den Grundfesten zu rütteln.