Am Bahnhof übernachtet 40 Bahnreisende stranden nach Busausfall in Hausach

Chaos am Hausacher Bahnhof: Weil der Anschlussbus an die letzte Bahn am Montagabend nicht gefahren ist, waren knapp 40 Fahrgäste nachts in der Stadt unter der Burg gestrandet. Etwa 20 von ihnen blieben bis zum Morgen.