Inhaber-Wechsel im Schwenninger Casa Moda: Birgit Messner sagt Tschüss – aber nicht ganz

1 Nach 35 Jahren übergibt Birgit Messner die Modeboutique Casa Moda. Dennoch wird sie weiterhin im Geschäft präsent sein. Foto: Mareike Kratt

Sie war 35 Jahre lang das Gesicht der Modeboutique Casa Moda und hat aus ihr eine Institution für den Stadtbezirk gemacht: die Schwenningerin Birgit Messner. Zum Jahreswechsel übergibt sie ihr beliebtes Geschäft in jüngere – nicht ganz unbekannte – Hände.









Link kopiert



Nachdem die Einladung für die Vorstellung der neuen Boutique-Inhaberin am kommenden Samstag per Post in die Haushalte der zahlreichen Casa Moda-Stammkunden geflattert war, sei der Schock bei vielen groß gewesen, fasst Birgit Messner die Reaktion auf die Geschäftsübergabe zusammen. Doch sie macht auch im Gespräch mit unserer Redaktion sofort klar: „Ich bin ja nicht weg!“ Sie werde weiterhin im Casa Moda in der Jakob-Kienzle-Straße arbeiten und den Kunden beratend zur Seite stehen. In welchem Rahmen, das stehe noch nicht ganz fest. Und auch die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen bleiben der Modeboutique erhalten.