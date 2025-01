Inhaber erklärt Hintergründe: „Symphony-Bar“ in Seelbach soll zu neuem Leben erwachen

1 Die „Symphonie-Bar“ soll dieses Jahr wieder öffnen Foto: Kiryakova

Die „Symphony-Bar“ in der Seelbacher Kirchstraße war für Einheimische und Touristen eine beliebte Adresse – bis sie aus heiterem Himmel schloss. Inhaber Ömer Bayram spricht über die Hintergründe – und erklärt, wie es vor Ort weitergehen soll.









Besonders lange hat es die „Symphony-Bar“ in Seelbach nicht gegeben – doch im Ort haben viele auch etwa ein dreiviertel Jahr nach der recht plötzlichen Schließung noch viele positive Erinnerungen an die Location. Rund ein Jahr fungierte der Betrieb an der Ecke Kirchstraße und Tretenhofstraße als Café, Bar und Lounge – und zog viele Gäste an.