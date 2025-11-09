Ingrid Matthes ist tot: Frühere Bitzer Gemeinderätin ist gestorben

Die frühere Bitzer Gemeinderätin Ingrid Matthes ist im Alter von 73 Jahren gestorben.
Von 2004 bis 2019 hatte Ingrid Matthes dem Bitzer Gemeinderat angehört, und sie war ein engagiertes Ratsmitglied, das mitdebattierte, eigene Positionen hatte und mit Nachdruck vertrat. Mit einem Wort: keine Leisetreterin. Über ihre reguläre Tätigkeit im Gremium hinaus vertrat sie die Gemeinde Bitz auch im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Albstadt-Bitz, und sie war stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Zweckverbands Scher-Lauchert.