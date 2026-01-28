Ingo Dachwitz zu Gast in Freiburg: „Der Erfolg der KI liegt auch darin, was sie alles nicht sagt“

Der Journalist und Autor Ingo Dachwitz stellt in einer Lesung an der Uni Freiburg sein neues Werk „Digitaler Kolonialismus“ vor.
Die Welt ist im KI- und Digitalisierungsrausch. Spätestens seit der Vorstellung der Künstlichen Intelligenz „ChatGPT“ im Herbst 2022 scheint den lebensverändernden Möglichkeiten der Computerwissenschaft keine Grenze mehr gesetzt. Über Risiken wird hingegen weniger gesprochen. Der Journalist Ingo Dachwitz und der Jurist Sven Hilbig haben für ihr Buch „Digitaler Kolonialismus“ hinter die Kulissen geschaut. Was sie dabei entdeckten, brachte ihnen 2025 eine Auszeichnung als „Wissensbuch des Jahres“ des Magazins Bild der Wissenschaft ein. Am Donnerstag stellt Dachwitz das Werk an der Uni Freiburg vor.