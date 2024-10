Ingo Appelt in Nagold: „Indianer darfst du nicht sagen, aber Nazis wählen“

Ingo Appelt in Nagold

Ingo Appelt war in Nagold zu Gast. Foto: Thomas Fritsch

So proppenvoll war die Alte Seminarturnhalle in Nagold schon lange nicht mehr. Dicht besetzt waren die Stuhlreihen, kein Platz blieb frei. Kein Wunder, auf der Bühne feuerte Kult-Comedian Ingo Appelt im Schnellsprachgang ein Feuerwerk der Emotionen ab.









Kult-Comedian Ingo Appelt trat in der Alten Seminarturnhalle in Nagold auf. Dabei wechselte er in seinem „Betreuten Hassen mit Ingo Appelt“ die Themen der „Neuen Zeit“ blitzschnell mit wortgewandter Witzigkeit, die auch sehr oft unter der Gürtellinie endete.