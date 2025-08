Ingesamt 598 Jahre: Hausacher Firma Uhl ehrt Mitarbeiter für ihre Treue

1 Das Unternehmen Uhl Kies und Baustoffe verabschiedete bei der Feierstunde einige Mitarbeiter und ehrte seine Betriebsjubilare. Foto: Uhl Vor 66 Jahren begann die Unternehmenshistorie, was beim Sommerfest, das diesmal in Villingen stattfand, natürlich thematisiert wurde.







Das jährliche Sommerfest der Firma Uhl Kies und Baustoffe mit Sitz in Hausach und vielen weiteren Standorten in den Bereichen Kies, Beton, Schotter und Recycling zwischen Goldscheuer/ Altenheim und Villingen fand in diesem Jahr im Betonwerk in Villingen statt. Betriebsleiter Bernd Hummel und sein Team hatten das Betonwerk für die Feierlichkeiten herausgeputzt. Gemeinsam mit dem Caterer „Cook and Roll“, dem PostBus Coffee-Fuxx mit Leonie Kautzmann, Veranstaltungstechniker Jürgen Wussler und dem Jugendclub Schabenhausen hatten Betriebsleiter Bernd Hummel und sein Team das Betonwerk einen gelungenen Rahmen dafür geschaffen. „Helmut ‚de Hämme’ Dold schaffte mit seinen Gedichten, Witzen und seiner Trompete immer wieder ein verbindendes Element“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.