Infratest-Dimap im Schuttertal: Schweighausener werden am Wahlsonntag für die 18-Uhr-Prognose der ARD befragt

Für die 18-Uhr-Vorhersage am Wahlsonntag in der ARD holt sich Infratest-Dimap am Tag der Landtagswahl in Schweighausen ein Stimmungsbild ein.
Es ist der spannendste Moment eines jeden Wahltags: Punkt 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, werden im öffentlich rechtlichen Fernsehen die ersten Prognosen veröffentlicht. Parteien und Wähler erhalten eine erste Antwort auf die Frage, wer die Wahl gewonnen hat. Eine entscheidende Rolle wird am 8. März dabei Schweighausen spielen. Wie die Gemeinde Schuttertal informiert, werden Wahlforscher am Tag der Landtagswahl im Bergdorf unterwegs sein, um Wähler zu ihrem Abstimmungsverhalten zu befragen.