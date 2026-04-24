Infrastrukturvermögen: Gelder vom Bund sorgen in Schuttern für Konflikt

Ortschaftsrat Guido Leberl (CDU) drängt darauf, Mittel aus dem Infrastrukturvermögen für den Brandweg in Schuttern einzusetzen. Die Verwaltung setzt aber andere Prioritäten.
Schuttern soll beim Einsatz des Sondervermögens mit der Zuteilung von neun Millionen Euro an die Gemeinde Friesenheim nicht leer ausgehen. Ortschaftsrat Guido Leberl (CDU) hakte bei Ortsvorsteher Jürgen Silberer nach, ob es aus dem Rechnungsamt eine Nachricht gebe, damit es Geld für den Brandweg und die Umfahrung des Gewerbegebiets Neumatt gebe. Schließlich sei die Summe als „Infrastruktur Sondervermögen“ zu verbuchen und somit auch für den Erhalt von Straßen und Brücken verwendbar.