Infrastruktur: Was Sie zur Bahn-Baustelle Hamburg–Hannover wissen sollten

Ab Freitag Bus statt Bahn, Umwege und Geduld: Die Bauarbeiten auf einer der meistbefahrenen Strecken Deutschlands stellen Pendler und Reisende vor echte Herausforderungen. Was genau auf sie zukommt.
Hamburg/Hannover - Auf einer der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands beginnen Anfang Mai umfangreiche Bauarbeiten. Die sogenannte Qualitätsoffensive der Deutschen Bahn bringt über Wochen hinweg massive Einschränkungen für Reisende und Pendler mit sich – soll aber langfristig für mehr Zuverlässigkeit sorgen. Hier kommen dazu die wichtigsten Fragen und Antworten: