Infrastruktur Rupertsberg in St. Georgen im Wandel

Es gab Läden, Post, Banken und Kneipen

Aber nicht nur Wohnblocks wurden gebaut. Man plante und sorgte dafür, dass die neuen Bewohner des Rupertsberg hier auch eine angemessene Infrastruktur vorfanden – mit Läden, Post, Banken, Kneipe und so weiter. "Wir hatten hier fast alles, es war wie eine kleine Stadt", so eine Bewohnerin der ersten Stunde im Gespräch mit unserer Zeitung.

Geschäftszeile war beliebter Treffpunkt

In der Ludwig-Weisser-Straße entwickelte sich eine richtiggehende Geschäftszeile. Das sogenannte "Edeka-Hochhaus" entstand. Darin befanden sich neben dem Lebensmittel-Markt, der dem Gebäude seinen Namen gab, seit 1961 auch eine Zweigstelle der Post. Neben Wohnungen hatte sich in luftiger Höhe das "Hochhaus-Café" eingerichtet. Hier gab es auch diverse Tanzveranstaltungen, bei denen stets ordentlich was los war. Es war ein beliebter Treffpunkt.

Das Café musste bereits Ende der 1960er-Jahre schließen. Im Untergeschoss des Blocks siedelte sich das Frisörgeschäft Marock, später Sonntag, an. Auf der Straßenseite gegenüber befanden sich die Geschäfte des Malers Merkle, der Bäckerei Schleicher und der Metzgerei Birkle. Nebenan im etwas später errichteten Hochhaus war eine Filiale der Sparkasse, Wohnungen und schließlich die Zahnarztpraxis Leber untergebracht.

Heute befindet sich dort "Uwes Fahrschule". Beim Bummel entlang der Ladenzeile rechts der Ludwig-Weisser-Straße, traf man auf die unterschiedlichsten Geschäfte, so etwa eine Filiale des Königsfelder Bekleidungshauses Stamm, dann die Rupertsberg-Apotheke von Thomas Pfäffle, später Margarete Solbach, ein Schuhmarkt, das Lotto- und Schreibwarengeschäft Erika Müller, die Volksbank. Dann kam man zur Gaststätte Zum Rupertsberg. Der "Rupi", wie er liebevoll genannt wurde, war gefühlt eigentlich schon immer da – jedenfalls bereits seit Beginn der 1960er-Jahre. Er war am Rupertsberg und darüber hinaus für viele Gäste wohl so etwas wie eine Institution: Nach Hermann Witterich und später Sepp Fischbach, übernahmen Rosi und Wolfgang Straub den "Rupi". Das Lokal mit seinen vier Kegelbahnen war für viele Hobby- und Sportkegler über Jahrzehnte hinweg schlichtweg ihre "Heimbahn". Schon in den Anfangsjahren gab es hier Tanzabende mit Livmusik, so etwa mit den "Notenmixern", einer damals sehr angesagten Combo. Diese Tradition wurde in späteren Jahren mit dem "Tanz in den Mai" erfolgreich fortgesetzt.

Dort, wo sich das Nebenzimmer der Gaststätte befand, hatte in früheren Jahren eine Frau namens Wichert ihr Geschäft für Kurzwaren. Ganz am Ende der Ladenzeile war die Praxis des Arztes Häusele. Später befand sich dort die Physiotherapie-Praxis Bösinger, aktuell Praxis Heike Kammerer.

Erosion beginnt in den späten 1970er-Jahren

Die Geschäftszeile mit ihrer Belegung aus der Anfangszeit gibt es so heute längst nicht mehr. Die Erosion begann bereits in den späten 1970ern und setzte sich in den 1980erJahren fort. Läden und Einrichtungen wechselten und erloschen, entweder, weil die Inhaber in Rente gingen oder ihr Geschäft aufgaben. Wenig Neues entstand. Dort, wo früher Metzger Birkle und Bäcker Schleicher ihre Waren produzierten und verkauften, hatte zwischenzeitlich die Großbäckerei Sternenbäck eine Filiale und ab 2010 für einige Zeit "’s Lädele", ein kleines Lebensmittel-Geschäft, sein Domizil.

Im "Edeka-Hochhaus" gegenüber sperrte 1992 der gleichnamige Supermarkt zu und nach einem ziemlich kurzen Intermezzo durch die Drogeriekette Schlecker standen die Räumlichkeiten sehr lange leer. Heute ist ein Reinigungsbetrieb hier untergebracht. Auch das Kosmetik-Geschäft von Irmgard Kleinlützum nebenan, schloss etwa in dieser Zeit. Das "Postamt 2" machte 1994 im Zuge der Neuorganisation der Post für immer dicht. Das Blumengeschäft Blattwerk von Susanne Steiner-Hieske, das später hier ansässig war, fand eine neue Bleibe in der Innenstadt.

Eine Schließung zog eben oft die nächste nach sich. Die Räumlichkeit wurde dann zu Wohnraum umgebaut. Große Veränderungen gab es auch in der Geschäftszeile gegenüber. Die "Apotheke am Rupertsberg" hat schon seit der Jahrtausendwende geschlossen. Im Salon Crispo schneidet man an gleicher Stelle bereits seit 2004 die Haare der Kundschaft, und nebenan praktiziert der Arzt Wolfgang Bergmann. Er bietet hier für die Bewohner eine wichtige und zuverlässige ärztliche Allgemeinversorgung. Die Banken haben bereits vor langer Zeit ihren Rückzug vom Rupertsberg angetreten und von der einstigen Existenz des Schuhmarkts, des Bekleidungsgeschäfts sowie des Kurzwarenladens wissen mittlerweile nur noch die Älteren. Ende der 1980er-Jahre wurde dann in diesen Räumlichkeiten ein Fitness-Center eröffnet, das mehrmals erweiterte und die Betreiber wechselte.

Nachfolger für Gaststätte gesucht

Schwierig ist die aktuelle Situation um die ehemalige Rupertsberg-Gaststätte. Die langjährigen Betreiber gingen 2014 in Rente. Sie hatten zwar zwei Nachfolger, die beide allerdings nach kurzer Zeit wieder aufgeben mussten. Nun sucht die Besitzerin erneut nach einem Nachfolger. Derzeit steht die Lokalität leer. In Gesprächen mit Bewohnern am Rupertsberg wurde deutlich, dass sie den Erhalt der Gaststätte in ihrem "Kiez" begrüßen würden.