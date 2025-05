Kritik im Ausschuss an „Schlamperei“ bei Brücken

Infrastruktur in VS

1 Erneut ein Sanierungsfall: die Schneckenbrücke. Foto: Marc Eich Ist die Schneckenbrücke in Villingen eine „tickende Zeitbombe“? In der Sitzung des Technischen Ausschusses mahnte Frank Rosenfelder dringenden Handlungsbedarf an.







Link kopiert



Die Stadt VS hat über längeren Zeitraum nicht genügend für die Instandsetzung von Brücken getan. Und nicht nur das: Teilweise sind die sonst üblichen einfachen oder Hauptprüfungen nicht erfolgt. Das soll jetzt besser werden, versprach Bürgermeister Detlev Bührer in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend.