Schiltach - Für Briefmarken und Pakete müssen die Schiltacher den Ort nun nicht mehr verlassen. Es hat sich eine Lösung für ein lange schwelendes Problem ergeben: Schiltach hat wieder eine eigene von der Deutschen Post AG betrieben Postfiliale, Diese ist in der Hans-Grohe-Straße 4 angesiedelt. Davor hatte eine Fahrschule die Räume genutzt.

Norbert Köditz aus Schenkenzell und eine Kollegin aus Alpirsbach kümmern sich dort abwechselnd um die postalischen Wünsche der Kunden.

Damit hat die Hängepartie ein Ende, bei der die Postkunden zum Teil nach Wolfach fahren mussten, um Pakete abzuholen – was sogar manchmal vergeblich der Fall war – oder nach Schramberg, um in der dortigen Postagentur Pakete oder Einschreiben aufzugeben.

Die neue Filiale in Schiltach ist zwar nicht mehr wie die frühere Postagentur mitten im Städtle in der Hauptstraße gelegen, dafür kann man jetzt aber direkt vor dem Eingang parken.

Bislang beschränkt sich die Inneneinrichtung auf das Nötigste für die normalen Postleistungen. "Aber es kommt noch mehr Ausstattung dazu", versichert Köditz. Außerdem werde noch beim Edeka-Markt in der Hauptstraße eine DHL-Packstation eingerichtet.

Ende Februar 2022 hatte die Postagentur in der Hauptstraße zugemacht, ein Nachfolger fand sich nicht. Die Stadt war in der Folgezeit am Thema dran geblieben und hatte immer wieder bei der Deutschen Post AG Druck gemacht, letztendlich mit Erfolg.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr.