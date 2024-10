Infrastruktur in Schiltach: Bahn lobt sich für schnelle Planung und Bau

Es tut sich etwas am Bahnhaltepunkt Schiltach Mitte: Dort wird der Bahnsteig auf einer Länge von 100 Metern neu gebaut und ermöglicht so schon bald einen barrierefreien Einstieg in die Züge. Allerdings halten die Züge derzeit dort nicht. Auch am Bahnhof Schiltach selbst wird schon bald gebaut.