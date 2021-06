1 An einer Freileitung lag es zwar nicht, doch in Rangendingen war am Sonntag kurzzeitig der Strom weg. Foto: Beiter

Kurzzeitig ging gar nichts mehr: Am Sonntagnachmittag war in Rangendingen sowie in den beiden Haigerlocher Stadtteilen Stetten und Owingen etwas für eine knappe Stunde der Strom weg. Mehrere Personen hatten die Unterbrechung auf dem Portal stromausfall.de gemeldet.

Rangendingen/Haigerloch - Zuerst hatte es Stetten und Owingen erwischt. Dort gab es ab 15.39 Uhr eine Versorgungsunterbrechung, in deren Folge in Rangendingen dann ab 15.47 Uhr kein Saft mehr aus der Steckdose kam. Doch die Netze-BW als Netzbetreiber zeigte sich auch am Sonntag voll auf Zack und nahm vor Ort eine Netz-Umschaltung auf andere Leitungen vor, wie Ramona Salleid von der Netze-BW mitteilte

In den Haigerlocher Teilorten war der Strom bereits um 16.30 Uhr wieder auf den Leitungen, in Rangendingen dann eine Viertelstunde später. Die Haigerlocher Störung an den Erdkabeln befindet sich im Bereich zwischen dem Uhlandweg und dem Birkenweg. In Rangendingen lag die Schadstelle zwischen dem Klostergarten und dem Sonnenweg. Gestern, Montag, waren die Teams des Netzbetreibers bereits unterwegs, um die Leitungen wieder auf Vordermann zu bringen.

Solche Störungen gebe es auch bei den im Boden verlegten Leitungen immer wieder, erklärt Solleid. Im Fachjargon nennt sich ein solcher Kurzschluss "Erdschluss" und sorgt dafür, dass in den Stromstationen die Sicherungen durchbrennen, um größeren Schaden zu vermeiden.

Dass die Stromnutzer über das Störungsportal den Stromausfall meldeten, sei in kleinen Fällen durchaus sinnvoll, da diese nicht wie umfangreichere Störungen in einem größeren Gebiet eventuell automatisch in der Leitstelle angezeigt würden, so Solleid. Die genaue Ortung müsse dann allerdings von den Montage-Teams immer vor Ort vorgenommen werden.

Den Weg, wie man bei einem Stromausfall vorgehen sollte, beschreibt die Pressesprecherin folgendermaßen: Erst der eigene Sicherungskasten, dann der Nachbar und dann eventuell die gesamte Straßenzeile. Gebe es dort auch keinen Strom, sei es ein größerer Fehler.

Dass am Sonntag nur sehr wenige Nutzer den Stromausfall gemeldet oder erst beim Blick auf die falsche Uhrzeit am Backofen bemerkt haben, lag vermutlich am schönen Sonnenscheinwetter. Während der besten Fernsehzeit am Abend könne diese Zahl der Meldepersonen rasch nach oben schnellen.