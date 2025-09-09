Infrastruktur in Niedereschach: Stolz auf die eigene Wasserversorgung

Die für die Trinkwasserversorgung notwendigen Anlagen müssen in Schuss gehalten werden.
Stolz ist man in Niedereschach auf seine eigene Wasserversorgung. Dass die Gemeinde über den Eigenbetrieb Wasserversorgung die hierfür notwendigen Anlagen bestens in Schuss hält, zeigte sich bei der jüngsten Trinkwasserversorgungsanlagenschau zusammen mit Vertretern des Landratsamtes und den bei der Gemeinde für die Wasserversorgung zuständigen Mitarbeitern, allen voran Wassermeister Reiner Schütz. Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen.