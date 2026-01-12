Infrastruktur in Lörrach: Kanalsanierung in der Teichstraße hat begonnen

Das zwei Millionen Euro schwere Vorhaben soll die Infrastruktur der Verkehrsachse ertüchtigen.
Die Kanalerneuerung in der zentral gelegenen Teichstraße war Thema eines Vor-Ort-Termins Pressegesprächs. Dabei stellten Oberbürgermeister Jörg Lutz, Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Frank Beuschel, Betriebsleiter Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Reiner Kropf, Projektleiter, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Alexander Beuschel, Stadtwerke/badenova-Netze (Trinkwasserversorgung) sowie Thomas Strübe (Bauleitung Planungsbüro Süd West) das Projekt vor. Als Vertreter der ausführenden BauGmbH war Bauleiter Thorsten Köpfer dabei.