Infrastruktur in Lörrach: Kanalarbeiten in der Teichstraße - was für den Verkehr gilt

Im Zuge der Baumaßnahme in der Teichstraße wird der Einmündungsbereich Wiesenweg gesperrt.
Für den ersten Bauabschnitt der Kanalbaumaßnahme Teichstraße ist die Durchfahrt von und zur Innenstadt aktuell gesperrt. Ab Montag, 2. März, ist zusätzlich die Sperrung des Einmündungsbereichs Wiesenweg für etwa vier Wochen notwendig. Die Anfahrt des Wiesenweges, der Unteren Herrenstraße und des Imbachweges ist dann direkt über die Wiesentalstraße oder die Marie-Curie-Straße, die Abfahrt nur über die Marie-Curie-Straße möglich, teilt die Stadt Lörrach mit. Die Umleitung ist in diesen Phasen ebenfalls ausgeschildert. Die Sperrung ist notwendig, um die Anschlussarbeiten an Trink- und Gasversorgung vorzunehmen sowie einen Anschlussschacht des neuen Mischwasserkanals zu setzen.