Infrastruktur in Lörrach: Kanalarbeiten in der Teichstraße - was für den Verkehr gilt

Im Zuge der Baumaßnahme in der Teichstraße wird der Einmündungsbereich Wiesenweg gesperrt.

Für den ersten Bauabschnitt der Kanalbaumaßnahme Teichstraße ist die Durchfahrt von und zur Innenstadt aktuell gesperrt. Ab Montag, 2. März, ist zusätzlich die Sperrung des Einmündungsbereichs Wiesenweg für etwa vier Wochen notwendig. Die Anfahrt des Wiesenweges, der Unteren Herrenstraße und des Imbachweges ist dann direkt über die Wiesentalstraße oder die Marie-Curie-Straße, die Abfahrt nur über die Marie-Curie-Straße möglich, teilt die Stadt Lörrach mit. Die Umleitung ist in diesen Phasen ebenfalls ausgeschildert. Die Sperrung ist notwendig, um die Anschlussarbeiten an Trink- und Gasversorgung vorzunehmen sowie einen Anschlussschacht des neuen Mischwasserkanals zu setzen.

Sperrungen bleiben bestehen Die bisher notwendigen Sperrungen im Zuge der Baumaßnahme bleiben weiterhin bestehen: Die Arbeiten werden zwischen Wiesenweg und Gugelmeierstraße durchgeführt. Das Parkhaus „Am Markt“ kann in dieser Zeit nur von der Innenstadt über die Weinbrennerstraße - Gugelmeierstraße an- und abgefahren werden. Die Zufahrt für die Anlieger der Wölblinstraße, Garten- und Blumenweg sowie zur Kanderner Straße von und zur Wiesentalstraße (B 317) über die Teichstraße bleibt zu jeder Zeit frei.

Der Durchgangsverkehr von der Wiesentalstraße in die Innenstadt wird über die Clara-Immerwahr-Straße – Basler Straße umgeleitet. Aus der westlichen Innenstadt zur Wiesentalstraße kann die Sperrung sowohl über die Clara-Immerwahr-Straße als auch über die Ötlinger Straße umfahren werden.

In einzelnen Bauphasen ist zusätzlich die Sperrung der Einmündung Wiesenweg für einige Tage oder Wochen notwendig. Die Anfahrt des Wiesenwegs, der Unteren Herrenstraße und des Imbachweges ist dann direkt über die Wiesentalstraße oder die Marie-Curie-Straße, die Abfahrt nur über die Marie-Curiestraße möglich. Die Umleitung ist in diesen Phasen ebenfalls ausgeschildert.

Was für den Busverkehr gilt

Während der Sperrung wird die Buslinie 8 (bzw. die Anruf-Sammel-Taxi –Linie 8) aus Fahrtrichtung Tüllingen über die Wölblinstraße und Ötlinger Straße zur Innenstadt und zu den Haltestellen „Senser Platz“ und „Grabenstraße“ umgeleitet. Die Haltestellen „Teichstraße“ und „Weinbrennerstraße“ werden nicht angefahren. Für die Haltestelle „Teichstraße“ wird in der Wölblinstraße nach der Einmündung Teichstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Unsere Empfehlung für Sie Infrastruktur in Lörrach Kanalsanierung in der Teichstraße hat begonnen Das zwei Millionen Euro schwere Vorhaben soll die Infrastruktur der Verkehrsachse ertüchtigen.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Buslinienverkehrs ist die Aufhebung der Bewohnerparkzone in der Wölblinstraße notwendig. Inhaber von Bewohnerparkausweisen für die Zone 3 werden gebeten, dies zu beachten.

Wie es weitergeht

In der Bauphase 2, die voraussichtlich im Jahr 2027 beginnt, wird der obere Teil der Teichstraße zwischen Weinbrenner- und Gugelmeierstraße sowie die Gugelmeierstraße gesperrt. Hierüber wird separat berichtet.

Informationen zum Projekt unter: https://www.loerrach.de/de/Stadt-Buergerschaft/Loerrach-plant-und-baut/Abwasserbeseitigung/Kanalerneuerung-Teichstrasse