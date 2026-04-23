Infrastruktur in Lauterbach: Neue Rahmenbedingungen für Millionenprojekt

Eigentlich schien alles bereit für den Start der Sanierung in der Pfarrer-Sieger-Straße. Doch neue Unsicherheiten bremsen sie aus.

Mit der Vergabe des Ausbaus und der Sanierung der Pfarrer-Sieger-Straße in Lauterbach an die Firma Stumpp in Balingen, der Verlegung der Wasserleitung und eines Kanals an die Stadtwerke Schramberg und einem Finanzierungsplan für eine rund 141 000-Euro-Lücke hätte das Projekt am Montag in trockene Tücher kommen können. Die Maßnahme war mehrfach im Gemeinderat besprochen worden und die Angebote lagen auf dem Tisch.

Doch bei Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro, die wegen Kostenfortschreibung während der Planung höher als die Schätzung im März 2025 ausfiel, guckten die Gemeinderäte während ihrer Sitzung im Rathaus noch mal genau hin.

Gemeinderat Stefan Weinmann (CDU) fehlte bei den Angeboten nicht nur ein gefordertes vergleichendes Angebot von Misch- und Regenwasserkanal, sondern er forderte auch einen Überblick über den Eigenkostenanteil. Der lag bei Berücksichtigung von Kostenfortschreibung, Förder- und Ausgleichsstockzuweisungen und Änderungen im Plan bei 1,4 Millionen Euro, überschlug Hauptamtsleiter Andreas Kaupp die Rechnung.

Bereits im Oktober hatte der Rat das Ausschreibungsverfahren für die Pfarrer-Sieger-Straße beauftragt. Während dieser Zeit hatten sich die Rahmenbedingungen durch die kommunale Wärmeplanung geändert, die im Konvoi mit den Kommunen Schiltach, Aichhalden, Eschbronn, Hardt und Schenkenzell angestoßen wurde.

Es ist noch ungewiss

Der Energieversorger Badenova-Netze hatte von den teilnehmenden Kommunen die Eignung von Schiltach und Lauterbach für eine zentrale Wärmeversorgung ermittelt. „Mitten durch dieses Kerngebiet in Lauterbach bauen wir jetzt die Pfarrer-Sieger-Straße, ohne zu wissen, was kommt“, so Weinmann. Er sei „verkehrt herum“ und mache wirtschaftlich keinen Sinn, wenn eine neue Straße eventuell wieder aufgerissen werden müsse, um eine Wärmeleitung mit Hausanschlüssen zu verlegen, so der Gemeinderat.

Verkehrt herum

Wie es mit der kommunalen Wärmeplanung weitergehen wird ist noch ungewiss. Die Bindungsfristen für die vorliegenden Angebote zum Ausbau der Pfarrer-Sieger-Straße liefen allerdings bereits am 30. April aus, informierte Hauptamtsleiter Andreas Kaupp. Für Gemeinderat Ralf Schlögel (CDU) waren es zu viele Unbekannte in der Gleichung, um die Bindungsfrist verstreichen zu lassen und wieder von vorne zu beginnen. Eine Vorgehenshilfe kam von den Fachplanern Klaus Weingärtner des gleichnamigen Ingenieurbüros, der gemeinsam mit dem Vertreter der Firma Baufirma Stumpp - beide in Balingen – während der Sitzung Sachverhalte zum Pfarrer-Sieger-Straßen-Projekt erläuterten. Sie schlugen vor, beim günstigsten Bieter, den der Gemeinderat beauftragen werde, eine Bindungsfristverlängerung bis zum 15. Juni zu beantragen.

Kann es finanziert werden?

Währenddessen könne Weingärtner eine grobe Kostenplanung für die Verlegung einer Wärmeleitung entlang der Pfarrer-Sieger-Straße erstellen. Die Leitung soll bei fortgeschrittener kommunaler Wärmeplanung und nach eventuellem Bedarf aktiviert werden. Dafür wird der Ingenieur bis zu drei Wochen Zeit benötigen. Für eine fortgeschrittene Planung, Ausschreibung und Materialbestellung veranschlagte er drei bis vier Monate.

Die Kostenschätzung wird zeigen, ob die Gemeinde Lauterbach dieses Vorhaben finanzieren kann und den Gemeinderäten eine Entscheidungsbasis dafür sein, ob der Ausbau der Pfarrer Sieger Straße mit oder ohne Wärmeleitung beginnen kann. Mit zwei Gegenstimmen beauftragte der Gemeinderat die Firma Stumpp . Bei Erfolg soll Weingärtner die Kostenschätzung erstellen.