Infrastruktur in Lauterbach: Neue Rahmenbedingungen für Millionenprojekt

Eigentlich schien alles bereit für den Start der Sanierung in der Pfarrer-Sieger-Straße. Doch neue Unsicherheiten bremsen sie aus.
Mit der Vergabe des Ausbaus und der Sanierung der Pfarrer-Sieger-Straße in Lauterbach an die Firma Stumpp in Balingen, der Verlegung der Wasserleitung und eines Kanals an die Stadtwerke Schramberg und einem Finanzierungsplan für eine rund 141 000-Euro-Lücke hätte das Projekt am Montag in trockene Tücher kommen können. Die Maßnahme war mehrfach im Gemeinderat besprochen worden und die Angebote lagen auf dem Tisch.