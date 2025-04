Infrastruktur in Hechingen-Stein: Neuer Standort für Mobilfunkmast in Aussicht

Ortschaftsrat Stetten hat Bedenken Nein zur Solaranlage am Wohngebiet

Bedenken wegen einer geplanten Großflächen-Solaranlage direkt neben dem neuen Wohngebiet an der Erlenstraße hat der Stettener Ortschaftsrat. Was dieses Nein in der Abstimmung bedeutet, muss sich nun zeigen.