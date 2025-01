1 Ein vergleichbarer Mobilfunkmast wird in Empfingen aufgestellt. Foto: Norbert Ittermann

Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkstandort in der Gemeinde Empfingen in der Bittelbronner Straße 3 in Wiesenstetten haben begonnen.









„ Ein etwa 30 Meter hoher Stahlgittermast im Kreis Freudenstadt in Baden-Württemberg wird in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.