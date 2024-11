Nach „Wollstüble“-Schließung: In Dornhan eröffnet eine neue Postfiliale

1 Die Post im „Wollstüble“ ist geschlossen, doch bald gibt es eine neue Filiale (Archiv-Foto). Foto: Schneider

Lange war es ungewiss, wie es mit der Post weitergeht, nachdem Regina Temelkoska im „Wollstüble“ die Schließung ihrer Agentur ankündigte. Doch jetzt gibt es Gewissheit: Die Post selbst wird künftig eine Stelle im Ort betreiben.









Link kopiert



Die Deutsche Post eröffnet am 9. Dezember in der Neuhäuserstraße 1 in Dornhan eine Filiale. Dies teilte Bürgermeister Markus Huber bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Die Post hat die Stadt bereits am 7. August darüber informiert, dass die Filiale in der Roßgartenstraße 14 am 30. September geschlossen und eine neue eingerichtet werden soll. Trotz intensiver Bemühungen, hieß es jetzt, sei es nicht gelungen, einen neuen Partner zu gewinnen. Die Post will daher die neue Fiale selbst betreiben. Geöffnet ist sie von Montag bis Freitag in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Zuvor konnten die Bürger Dornhans für Päckchen und Pakete stets in „Regis Wollstüble“ von Regina Temelkoska gehen. Doch nach über einem Vierteljahrhundert war für sie Schluss. Seit Oktober konzentrieren sie und ihr Team sich auf ihr Kerngeschäft: Stoffe, Wolle und ganz viel Kreativität.