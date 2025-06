Infrastruktur in Deutschland: Schnieder: Bis 2032 sollen marode Brücken saniert sein

Infrastruktur in Deutschland

4 Ein bekanntes Beispiel: Die strapazierte Ringbahnbrücke auf der A100 war nicht mehr zu retten. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Sanierung von Brücken ist einer der Schwerpunkte beim Sondervermögen für Infrastruktur. Bis alle maroden Bauwerke wieder auf Vordermann gebracht wurden, dauert es aber noch.







Link kopiert



Berlin - Für viele Autofahrer in Deutschland könnte die Sanierung maroder Brücken in Deutschland zu einer Geduldsprobe werden. "Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden zunächst einmal viele Baustellen sehen", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das führt natürlich zu Einschränkungen und Belastungen. Die Perspektive ist aber, dass es danach besser wird, weil es wieder eine einwandfrei funktionierende Brücke gibt."