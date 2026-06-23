Infrastruktur in Calw: So gut ist die ENCW auf Angriffe auf ihr Stromnetz vorbereitet

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Umspannwerk in Reutlingen ist es jüngst zu einem massiven Stromausfall gekommen. Wäre das auch in der Hesse-Stadt möglich?
Ein Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen hat gezeigt, wie verletzlich die Strom-Infrastruktur ist: Mitten in der Nacht, am 8. Juni um 1.37 Uhr, kam es aufgrund des Feuers zu einem massiven Stromausfall. Wie der Netzbetreiber Netze BW berichtet, waren in der Spitze rund 20.000 Haushalte im Reutlinger Stadtgebiet und in umliegenden Kommunen betroffen. Anschließend dauerte es zwei Tage, bis alle Haushalte und Betriebe wieder mit Elektrizität versorgt waren.