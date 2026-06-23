Infrastruktur in Calw: So gut ist die ENCW auf Angriffe auf ihr Stromnetz vorbereitet

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Umspannwerk in Reutlingen ist es jüngst zu einem massiven Stromausfall gekommen. Wäre das auch in der Hesse-Stadt möglich?

Ein Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen hat gezeigt, wie verletzlich die Strom-Infrastruktur ist: Mitten in der Nacht, am 8. Juni um 1.37 Uhr, kam es aufgrund des Feuers zu einem massiven Stromausfall. Wie der Netzbetreiber Netze BW berichtet, waren in der Spitze rund 20.000 Haushalte im Reutlinger Stadtgebiet und in umliegenden Kommunen betroffen. Anschließend dauerte es zwei Tage, bis alle Haushalte und Betriebe wieder mit Elektrizität versorgt waren.

Laut Landeskriminalamt Baden-Württemberg gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass es sich bei dem Feuer im Umspannwerk Reutlingen-West um Brandstiftung handelte. Zudem deutet sich an, dass die Saboteure sich bereits an anderen Objekten zu schaffen gemacht hatten. Die Südwest-Presse etwa berichtet von einem Umspannwerk in Münsingen.

Stromversorgung „ist grundsätzlich sehr zuverlässig“

Wie gut können sich Energieversorger vor solchen Angriffen schützen? Ist das überhaupt möglich? Und haben die Ereignisse in Reutlingen Auswirkungen auf die Stromversorgung in Calw? Denn auch in der Hesse-Stadt hätte ein Anschlag aufs Stromnetz gravierende Folgen: 15.000 Abnahmestellen versorgt die Energie Calw GmbH mit Strom – über ihr Tochterunternehmen, die Netze Calw GmbH. Beliefert werden die Kernstadt und alle Stadtteile.

„Die Stromversorgung der Netze Calw ist grundsätzlich sehr zuverlässig“, teilt Viktoria Schneider, die Pressesprecherin der ENCW, mit. Als Betreiberin sogenannter systemkritischer Infrastruktur habe die Netze Calw in Abstimmung mit dem vorgelagerten Netzbetreiber Netze BW Sicherheitskonzepte entwickelt und sich intensiv mit besonders sensiblen Punkten ihrer Infrastruktur auseinandergesetzt. „Für diese Bereiche bestehen spezielle Schutzkonzepte sowie auch technische Lösungen, etwa in Form von Überwachungstechnik."

Laut Schneider werden diese Maßnahmen auf Grundlage „der jeweiligen individuellen Risikoeinschätzung in den betreffenden Betriebsstätten umgesetzt. Die Risikoeinschätzung wird fortlaufend überprüft und an neue Erkenntnisse angepasst“.

Für den Notfall liegen Pläne bereit

Doch eines ist auch klar: „Ein vollständiger Schutz lässt sich angesichts der Vielzahl an Betriebsmitteln und der großen Leitungslängen in unseren Netzen jedoch nicht in jedem Fall gewährleisten.“ Die Netze Calw setze deshalb gezielte Schwerpunkte bei der Absicherung besonders sensibler Einrichtungen. „Zudem stehen wir im Austausch mit den zentralen Institutionen des behördlichen Krisen- und Katastrophenschutzes.“

Und sollte es zu einem Angriff auf das Stromnetz kommen, dann greifen Notfallpläne. Im Fall der Fälle, so berichtet Schneider, arbeitet der Calwer Netzbetreiber nicht nur eng mit der Netze BW, sondern unter anderem mit dem Landratsamt, der Stadt Calw, Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zusammen. „Im Falle von Großereignissen können wir innerhalb kürzester Zeit reagieren und bei Bedarf rasch Notversorgungen einrichten – regelmäßig trainierte Krisen- und Notfallübungen gewährleisten dabei außerdem unsere Einsatzbereitschaft.“

Bisher war das allerdings noch nicht nötig. Im Bereich der ENCW gab es weder einen großflächigen Stromausfall, noch einen Angriff auf die Infrastruktur wie jüngst in Reutlingen. Ein eigenes Umspannwerk besitzt die Netze CW nicht – stattdessen bezieht die Netze Calw den Strom für die Haushalte aus dem 110-kV-Netz des vorgelagerten Netzbetreibers Netze BW, wie Moritz Oehl, ein Pressesprecher des Unternehmens, erklärt. Dieses wiederum betreibt auch das dafür nötige Umspannwerk.

Der Hauptsitz der ENCW im Industriegebiet in Calw-Stammheim (Archivfoto) Foto: Mehne

Zu kleineren Stromausfällen kommt es dagegen auch bei den Netzen Calw immer wieder. Im vergangenen Jahr waren es 13 Störungen im Niederspannungsnetz, teilt Schneider mit, und keine Störungen im Mittelspannungsnetz. „Grundsätzlich ist bei Störungen in der Stromversorgung zwischen Mittelspannungsstörungen, die größere Bereiche betreffen können, und Niederspannungsstörungen, die meist lokal begrenzt sind, zu unterscheiden“, erklärt die Sprecherin.

Häufige Gründe für Stromausfälle seien „externe Einwirkungen“. „Dazu zählen insbesondere wetterbedingte Einflüsse wie Sturm, Gewitter, Eis oder Schnee. Auch Fremdeinwirkungen, etwa durch Tiere, Unfälle bei Erd- und Baggerarbeiten oder technische Defekte an Betriebsmitteln – beispielsweise beschädigte Kabelmuffen – können Ursachen sein.“