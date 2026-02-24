Infrastruktur in Bisingen: Alles kommt auf den Prüfstand

Bisingen priorisiert Infrastruktur: Mittel für Kindergarten, Schulsportstadion und Hohenzollernhalle sind beschlossen. Trotzdem wächst der Schuldenstand.
An die Lage der Gemeinden als letztes Glied in der Kette staatlicher Verwaltung hat Konrad Flegr (Alternative Liste) während seiner Haushaltsrede am Dienstagabend erinnert: „Es kann nicht sein, dass die Kommunen ein Kuchenstück aus dem Steueraufkommen erhalten, das wesentlich kleiner ist als das Stück an Kosten für die zugewiesenen Pflichtaufgaben.“