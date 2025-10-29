Infrastruktur in Bad Liebenzell: Bei einigen Brücken könnte die Schließung drohen

Viele Brücken in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Bad Liebenzell ist da keine Ausnahme. Doch die Stadt hat eine Strategie, die Brücken kostengünstig zu sanieren.
Die Stadt Bad Liebenzell lässt regelmäßig ihre Brücken überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass viele dieser Brücken derzeit in einem Zustand sind, der schlechter ist als im Landesdurchschnitt. Dies machte Daniel Heitzmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich. Er ist neben dem Tiefbau, der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung auch für die Brücken der Stadt zuständig.