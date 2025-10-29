Infrastruktur in Bad Liebenzell: Bei einigen Brücken könnte die Schließung drohen

Viele Brücken in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Bad Liebenzell ist da keine Ausnahme. Doch die Stadt hat eine Strategie, die Brücken kostengünstig zu sanieren.

Die Stadt Bad Liebenzell lässt regelmäßig ihre Brücken überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass viele dieser Brücken derzeit in einem Zustand sind, der schlechter ist als im Landesdurchschnitt. Dies machte Daniel Heitzmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich. Er ist neben dem Tiefbau, der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung auch für die Brücken der Stadt zuständig.

Heitzmann war bei einer Brückentagung des Landes Baden-Württemberg zu Gast, wie in der Sitzungsvorlage zu lesen ist. Darin steht, dass bei routinemäßigen Untersuchungen in Bad Liebenzell teilweise sogar Schließungen drohen könnten.

Unterhalt vor Neubau

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann betonte bei dieser Tagung, dass die Kommunen ihre Ausgaben stärker auf die Unterhaltung statt auf Neubau ausrichten sollen. Ziel ist es zudem, bei der Errichtung von Brücken die Baufirmen stärker in die Verantwortung für kostengünstige Lösungen zu nehmen.

Hermann mahnte bei der Tagung die entsprechenden Stellen, der Bevölkerung anstehende Sanierungen frühzeitig mitzuteilen und transparent zu erklären. Fertigbaubrücken und funktionale Ausschreibungen sollen helfen, schneller, günstiger und klimafreundlicher zu bauen.

„Auch wir werden in den nächsten Jahren weiterhin verstärkt in die Sanierung und Modernisierung unserer Infrastruktur investieren müssen, anstatt neue Prestigebauten zu errichten“, schrieb Heitzmann in der Sitzungsvorlage.

„In diesem Jahr konnten wir bereits sechs Brücken mit einfachen Maßnahmen, unter Einsatz unseres Bauhofs und örtlicher Bauunternehmen, wieder instand setzen“, schrieb Heitzmann. „Dieses Prinzip wollen wir auch bei größeren Brücken fortführen“, fügte er hinzu.

Unsere Empfehlung für Sie Bad Liebenzell Brücke ist ab September begehbar Infrastruktur: Bad Liebenzell lässt Fußgängerüberweg im Kurpark erneuern / Projekt kostet 260 000 Euro

Demnächst lässt die Stadt die Fußgängerbrücke zwischen dem Bahnhof und dem Sonnenweg sanieren, informierte Heitzmann. Das Ingenieurbüro habe zunächst einen weitgehenden Neubau vorgeschlagen. Nach Rücksprache mit weiteren Ingenieuren und örtlichen Zimmereibetrieben habe sich die Stadt für eine einfach, kostengünstige und langlebige Lösung mit hoher Rutschfestigkeit entschieden, informierte Heitzmann.

Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung gleich die Arbeiten zur Sanierung der Fußgängerbrücke für rund 45 500 Euro. Ohne diese Sanierung würde eine Schließung der Brücke drohen, so Heitzmann in der Sitzungsvorlage.

2017 ließ die Stadt den Holz-Bodenbelag dieser Brücke erneuern und nach der Prüfung 2018 aufgrund erhöhter Rutschgefahr mit einem Teppichbelag versehen. Der Teppich verhinderte aber das Austrocknen der Holzkonstruktion. Dadurch hielt sich Feuchtigkeit länger. Der Zustand der Brücke verschlechterte sich dadurch schneller. Folglich sind Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt, schrieb Heitzmann in der Sitzungsvorlage.

Stolperfallen durch Teppich

Der vor etwa zwei Jahren aufgebrachte Teppichbelag war inzwischen stark beschädigt. Die Folge waren Stolperfallen. „Der Bauhof entfernte diesen Belag im Frühjahr. Dadurch wurde nicht nur die Stolpergefahr beseitigt, sondern auch die Trocknung der Holzkonstruktion wieder ermöglicht“, teilte Heitzmann mit.

Um die Rutschfestigkeit in den Herbst- und Wintermonaten sicherzustellen, werde der vorhandene Holzbelag durch einen besonderen Bodenbelag ersetzt. Dadurch habe die Stadt eine einfach umsetzbare, kostengünstige und langlebige Lösung mit hoher Rutschfestigkeit gefunden, so Heitzmann.

Korrisionsschäden vermeiden

Bei dieser Gelegenheit lässt die Stadt die Holzkonstruktion neu zusammenpressen und die verzinkten Schrauben durch Edelstahlbefestigungen ersetzen, damit die Brücke länger hält und Korrisionsschäden vermieden werden.