Infrastruktur in Albstadt: Brücke in Truchtelfingen bereitet Sorgen

Die Brücke über die Schmiechaverdohlung in der Konrad-Adenauer-Straße im Albstädter Teilort Truchtelfingen ist marode. Jetzt war der Technische Ausschuss zum Handeln gezwungen.
Verdammt schnell ging die Sitzung des Technischen und Umweltausschusses der Stadt Albstadt am Dienstagabend über die Bühne. Nach wenigen Minuten war der öffentliche Teil vorüber. Jedoch soll die kurze Sitzungsdauer nicht über die Schwere der Themen hinwegtäuschen, die im Ausschuss behandelt und beschlossen wurden. Allen voran stand die Brücke in der Konrad-Adenauer-Straße im Teilort Truchtelfingen im Fokus.