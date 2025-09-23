Infrastruktur im Kurort: Discounter und Seniorenwohnungen unter einem Dach

Politischer Grundsatzbeschluss: Der Bad Bellinger Gemeinderat gibt grünes Licht für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses am Kurpark.
Vorgesehen ist das mehrgeschossige Gebäude (drei Stockwerke plus Attika-Geschoss) zwischen Rewe-Markt und Kurhaus, auf dem Grundstück des bestehenden Wohnmobilstellplatzes. „Bevor das Projekt umgesetzt werden kann, muss deshalb zuerst der Stellplatz verlegt werden“, sagte Bauamtsleiter Marc Braun. Als neuen Standort hat die Verwaltung das Areal der Kurpark-Gärtnerei im Blick.