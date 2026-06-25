Infrastruktur erhalten: Radweg in Maulburg wegen Grünpflege gesperrt

1 Der Radweg zwischen Maulburg und Adelhausen an der Landesstraße 139 wird über mehrere Wochen hinweg gesperrt. (Archivfoto) Foto: Tim Nagengast Die Sperrung gilt jeweils von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr.







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Die Gemeinde Maulburg gibt bekannt, dass der Radweg entlang der Landesstraße (L) 139 Maulburg in Richtung Adelhausen im Zeitraum vom 29. Juni bis voraussichtlich 24. Juli aufgrund von Grünpflegearbeiten und Mängelbeseitigung zeitweise gesperrt wird. Die Sperrung gilt jeweils von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Wochenenden ist der Radweg uneingeschränkt nutzbar. Im Rahmen der regelmäßigen Unterhaltung des Radwegenetzes führt die Gemeinde Maulburg notwendige Grünpflegearbeiten entlang des genannten Abschnitts durch. Die Arbeiten umfassen unter anderem das Zurückschneiden von Gehölzen und Bewuchs sowie die Pflege der angrenzenden Grünflächen, um die Verkehrssicherheit und die Nutzungsqualität des Radweges dauerhaft zu gewährleisten.