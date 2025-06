Der Glasfaserausbau in Rottenburg verzögert sich

1 Der Glasfaserausbau durch das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ verzögert sich in Rottenburg. Foto: Mario Hoesel - stock.adobe.com Der Glasfaserausbau durch das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ verzögert sich in Rottenburg.







Beim Glasfaserausbau durch Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in Rottenburg am Neckar kommt es zu einer Verzögerung im Zeitplan für den Glasfaserausbau, die schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.