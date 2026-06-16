Infrastruktur Bisingen: Unterm Zoller wird das Wasser teurer

Weil die Kosten kontinuierlich gestiegen sind: In Bisingen steht die – zum 1. Januar rückwirkende – Erhöhung der Gebühr für den Wasserverbrauch an.

Eine optimierte Infrastruktur im Rahmen der Wasserversorgung gibt es nicht zum Nulltarif. Nein, sie kostet. In Bisingen macht das jetzt – rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres – eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr von 2,45 Euro/Kubikmeter auf 3,60 Euro/Kubikmeter notwendig. An diesem Dienstagabend will der Gemeinderat den entsprechenden Beschluss herbeiführen. Genauer gesagt: Das Gremium ist aufgefordert, die Ermessens- und Prognoseempfehlungen der Gemeinde zur Gebührenkalkulation der Wasserversorgung für den Zeitraum 2026 bis (31. Dezember) 2027 zu billigen. Damit einher geht dann eine Änderung der Wasserversorgungssatzung.

Zum Hintergrund erklärt die Verwaltung, dass seit Jahren eine eindeutige Kostensteigerung festzustellen sei. Zum Beispiel bei den sogenannten „gebäudebezogenen Versicherungen“ und bei der Reinigung der Wasserbehälter. Auch der Unterhalt des Infrastrukturvermögens bewegt sich im Kirchspiel auf einem konstant hohen Niveau.

Große Investitionen

Investiert wurde zum Beispiel in einen neuen Wasserleitungsschacht in der Bahnhofstraße (2025), in die Erneuerung der Wasserleitung „Im Lauch/Im Brühl“ (2023/2024), in den Hochbehälter „An der Seite“ (2022/2023), in die (Wasser-)Optimierung in der „Obere Halde“ in Wessingen (2022) und in die Herstellung einer neuen Wasserleitung „Im Brühl“ in Thanheim (2021).

In den vergangenen beiden Haushaltsjahren lag der Ansatz bei jeweils 290.000 Euro. Schon im Jahr 2024 wurde der Planansatz mit rund 264.000 Euro fast vollständig ausgeschöpft; im Jahr 2025 dann mit 480.000 Euro deutlich überzogen. Damit nicht genug, haben sich die Kosten für den Wasserbezug von den Zweckverbänden Hohenzollern und Bodensee-Wasserversorgung über die Jahre kontinuierlich erhöht – 2024: 375.000; 2025: 390.000 Euro. Und: Die Kommune geht davon aus, dass auch in Zukunft Preissteigerungen zu erwarten sind. Zuletzt nicht zu vergessen: Auch die regelmäßigen Trinkwasseruntersuchungen und Betriebsführungen sind kostenintensiv. Prognostiziert wird von der Gemeinde ein Wasserverkauf von 448.000 Kubikmeter.

Grundgebühr bleibt

Nimmt man all diese Kostensteigerungen und Einnahmekomponenten in den Blick, ergibt sich aus der Gebührenkalkulation die genannte (neue) Wasserversorgungsgebühr in Höhe von 3,60 Euro/Kubikmeter (unter Beibehaltung der aktuell gültigen Grundgebühren).

Interessant zu wissen dabei: Die zuletzt geltende Verbrauchsgebühr von 2,45 Euro/Kubikmeter wurde letztmals vor neun Jahren, zum 1. Januar 2017, angepasst.

Kosten „marktüblich“

Ein Letztes noch: Im Vergleich zu den Gebührensätzen der umliegenden Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis ist der Bisinger Wasserzins als „marktüblich“ einzustufen.