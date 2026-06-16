Infrastruktur Bisingen: Unterm Zoller wird das Wasser teurer

Weil die Kosten kontinuierlich gestiegen sind: In Bisingen steht die – zum 1. Januar rückwirkende – Erhöhung der Gebühr für den Wasserverbrauch an.
Eine optimierte Infrastruktur im Rahmen der Wasserversorgung gibt es nicht zum Nulltarif. Nein, sie kostet. In Bisingen macht das jetzt – rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres – eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr von 2,45 Euro/Kubikmeter auf 3,60 Euro/Kubikmeter notwendig. An diesem Dienstagabend will der Gemeinderat den entsprechenden Beschluss herbeiführen. Genauer gesagt: Das Gremium ist aufgefordert, die Ermessens- und Prognoseempfehlungen der Gemeinde zur Gebührenkalkulation der Wasserversorgung für den Zeitraum 2026 bis (31. Dezember) 2027 zu billigen. Damit einher geht dann eine Änderung der Wasserversorgungssatzung.