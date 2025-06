1 Wegen der Sanierung kommt es zu nächtlichen Teilsperrungen. Foto: rosifan19 - stock.adobe.com Die Fahrbahndecke an der Anschlussstelle Geisingen wird instandgesetzt. Start ist am Montag, 2. Juni.







Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert die Fahrbahndecke an der Anschlussstelle (AS) Geisingen der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart am Montag, 2. Juni, und am Dienstag, 3. Juni, sowie in Fahrtrichtung Singen am Mittwoch, 4. Juni, und am Donnerstag, 5. Juni.