Infovortrag Bürgerenergie: Aichhalder informieren sich über genossenschaftliche Stromerzeugung

Die Bürgerenergie Schwarzwald hielt eine Informationsveranstaltung in der Josef-Merz-Halle ab. Diese wurde von zahlreichen Zuhörern besucht.

Neben Mitgliedern und interessierten Bürgern waren auch Bürgermeister Michael Lehrer und weitere Vertreter der Kommune anwesend. Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder der Bürgerenergie Schwarzwald (BES) erklärten ausführlich und professionell den Zweck der Genossenschaft und es wurde aus Sicht der Veranstalter deutlich, „wie wichtig und sinnvoll regenerative Energie in Bürgerhand ist“.

Bei der Präsentation wurde erklärt, dass der vorab berechnete Stromertrag (Simulation) meist um einiges übertroffen wurde und das auch noch 15 Jahre nach Inbetriebnahme.

Es folgte die Vorstellung von vier aktuellen Projekten in Freudenstadt und Alpirsbach, die bis im Sommer gebaut werden. Weitere PV-Anlagen sind bis Jahresende geplant.

Herausforderung der Klimaneutralität

Durch die gewünschte Klimaneutralität stehen aus Sicht der BES alle Kommunen vor einer großen Herausforderung, die sie meist finanziell und personell nicht leisten könnten. Aichhalden sei schon gut aufgestellt, aber es gebe noch ideale Dachflächen zum Nutzen, die keine Landschaft verbrauchen würden. Die BES übernehme die Finanzierung, Wartung und den Austausch von Teilen, dadurch entstehe keine Personalbindung durch die Gemeinde. Durch die ehrenamtliche Arbeit reiche ein recht kleiner Aufschlag, um die Projekte zu finanzieren.

Kurz erklärt wurde das neue Mitgliederprogramm, bei dem man über die Homepage selbständig seine Mitgliedsdaten und Einlagen erhöhen oder persönliche Daten verändern kann. Nach dem vergangenen Infoabend wurden gleich neue Mitglieder gewonnen.

Diskussion mit Bürgern und Klärung von Anfragen

Erklärt wurde auch der Anbieterwechsel zu Bürgerstrom mit Ökostrom. Nach der ausführlichen Information hat es den Veranstaltern Spaß gemacht, mit so viel interessierten Bürgern zu diskutieren. Eine gezielte Anfrage konnte vor Ort gleich geklärt werden, um konkret eine spezielle Lösung auszuarbeiten. Bei einem Getränk in lockerer Runde ging der Austausch noch weiter. Der Veranstalter lud auch in Dornstetten, Freudenstadt, Alpirsbach und Schenkenzell bereits zu Informationsveranstaltungen und will im Herbst zu weiteren in der Region einladen.