Infovortrag Bürgerenergie: Aichhalder informieren sich über genossenschaftliche Stromerzeugung

Die Bürgerenergie Schwarzwald hielt eine Informationsveranstaltung in der Josef-Merz-Halle ab. Diese wurde von zahlreichen Zuhörern besucht.
Neben Mitgliedern und interessierten Bürgern waren auch Bürgermeister Michael Lehrer und weitere Vertreter der Kommune anwesend. Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder der Bürgerenergie Schwarzwald (BES) erklärten ausführlich und professionell den Zweck der Genossenschaft und es wurde aus Sicht der Veranstalter deutlich, „wie wichtig und sinnvoll regenerative Energie in Bürgerhand ist“.