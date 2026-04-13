Infoveranstaltung in Balingen: Praxisnahe Impulse für Unternehmer

„Nachfolge gezielt anpacken“ ist das Thema einer Infoveranstaltung für Unternehmer in Balingen, die die Wirtschaftsförderung der Stadt ausrichtet.

Die besten Lösungen für die Unternehmensnachfolge liegen oft näher als gedacht. Genau hier setzt die Veranstaltung „Nachfolge gezielt anpacken – Potenziale im eigenen Umfeld erkennen und fördern“ am Montag, 27. April, an, zu der die Industrie- und Handelskammer Reutlingen, die Handwerkskammer Reutlingen sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Balingen einladen.

Im Mittelpunkt steht laut einer Ankündigung die Frage, wie Unternehmerinnen und Unternehmer geeignete Nachfolgerinnen und Nachfolger im eigenen Umfeld erkennen, sichtbar machen und gezielt weiterentwickeln können. Denn wer frühzeitig Potenziale im eigenen Betrieb, im familiären Umfeld oder im erweiterten Netzwerk identifiziert, kann die Übergabe nicht nur rechtzeitig, sondern auch strategisch und nachhaltig gestalten.

Eigene Entwicklungspfade

Nach der Begrüßung durch Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel, geben Claudia Hechler von der Handwerkskammer Reutlingen und Tanja Frese von der IHK Reutlingen praxisnahe Impulse zur strukturierten Nachfolgeplanung. Gemeinsam mit Jeannette Klein, ebenfalls von der Reutlinger IHK, beleuchten sie insbesondere, wie Personalentwicklung und gezielte Förderung eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung der Unternehmensübergabe spielen.

Unter dem Titel „Die eigene Vision leben: Karrierewege in die Unternehmensnachfolge“ zeigen Petra Kriegeskorte (Weiterbildungsscout Neckar-Alb) und Anja Ilg (Netzwerk für berufliche Fortbildung Zollernalb), wie Qualifizierung und individuelle Entwicklungspfade dazu beitragen können, Nachfolge aktiv zu gestalten und vorhandene Potenziale zu heben.

Einen praxisnahen Einblick aus Unternehmersicht bietet Sarah Miller, geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Flowpac. In ihrem Vortrag „Nachfolge beginnt vor der Übergabe“ zeigt sie, wie Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur und frühzeitige Weichenstellungen den Erfolg einer Nachfolge maßgeblich beeinflussen.

Auch die Finanzen im Blick

Die finanziellen Rahmenbedingungen beleuchtet Armin Stepper von der Sparkasse Zollernalb. Er erklärt, wie Unternehmensübernahmen solide finanziert werden können und welche Aspekte bei Gesprächen mit Banken und Förderinstitutionen zu beachten sind.

Im Anschluss an die Vorträge stehen alle Referentinnen und Referenten für den direkten Austausch zur Verfügung und können persönlich angesprochen werden. Ab 19 Uhr geht die Veranstaltung in den offenen Networking-Teil über, bei dem die Teilnehmenden bei einem kleinen Imbiss und Getränken die Gelegenheit haben, Kontakte zu knüpfen und Gespräche zu vertiefen.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Nachfolge frühzeitig und wirkungsvoll gestalten möchten, als auch an Interessierte, die eine Unternehmensübernahme in Betracht ziehen. Ziel der Veranstaltung ist es, konkrete Wege aufzuzeigen, wie Nachfolgeprozesse aktiv gestaltet und erfolgreich umgesetzt werden können.

Info und Anmeldung

Anmeldung

und weitere Informationen: Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über das Veranstaltungsportal der IHK Reutlingen ist erforderlich und unter folgender Internetadresse möglich: https://veranstaltungen.ihkrt.de/UNFBL2026.

Weitere Informationen

gibt es auch bei der Wirtschaftsförderung der Eyachstadt unter www.balingen.de/wirtschaft.