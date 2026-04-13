Infoveranstaltung in Balingen: Praxisnahe Impulse für Unternehmer

„Nachfolge gezielt anpacken“ ist das Thema einer Infoveranstaltung für Unternehmer in Balingen, die die Wirtschaftsförderung der Stadt ausrichtet.
Die besten Lösungen für die Unternehmensnachfolge liegen oft näher als gedacht. Genau hier setzt die Veranstaltung „Nachfolge gezielt anpacken – Potenziale im eigenen Umfeld erkennen und fördern“ am Montag, 27. April, an, zu der die Industrie- und Handelskammer Reutlingen, die Handwerkskammer Reutlingen sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Balingen einladen.