Infotour nach „Raubbau“-Vorwurf: Was die Forstexperten mit dem Gemeindewald in Glatten vorhaben

Großflächige Holzerntemaßnahmen haben in Glatten für Unmut und Informationsbedarf gesorgt. Forstvertreter kamen dem jetzt mit einem öffentlichen Waldbegang nach.
Mehr als 30 interessierten Bürger, Gemeinde- und Ortschaftsräte kamen am Samstagmorgen zum öffentlichen Waldbegang im Glattener Wald und bekamen interessante Einblicke in die nachhaltige Waldbewirtschaftung und Ziele für die Zukunft. Aufgezeigt wurde, dass die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu spüren sind den Gemeindewald stark herausfordern.