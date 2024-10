„Aktiv, informiert und mit dabei!“ – so lautet das Motto des Aktions- und Infotag „Generation+“ am Samstag, 26. Oktober, von 13 bis 17 Uhr im Bildungszentrum.

Veranstalter sind „Impulse – Gesunde Stadt Albstadt“, die Stadtbücherei Albstadt und der Pflegestützpunkt. Ein vielseitiges Info- und Aktivprogramm erwartet alle Besucher.

Um 13.15 Uhr beginnt ein Vortrag mit Gespräch mit dem Titel „Fröhlich reifen, wacker welken, liebevoll resignieren“. Ulla Reyle, Gerontologin und Supervisorin zeigt, wie ein guter und generationengerechter Alterungsprozess aussehen kann, und gibt Tipps.

Im Alter ändert sich die Wirkung mancher Medikamente

Eva Kirschner, Fachapothekerin Allgemeinmedizin, stellt ab 15 Uhr Medikamente in den Blickpunkt: „Was Sie schon immer über Arzneimittel wissen wollten!“ Sie weiß: Neben vielen positiven Aspekten birgt die Einnahme auch Risiken. Im Alter wirken manche Medikamente anders als in jüngeren Jahren. Außerdem kann es zu Wechsel- und Nebenwirkungen kommen.

Künstliche Intelligenz kann den Alltag erleichtern

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Tanja Wachter, Leiterin der Stadtbücherei, zeigt, wie diese Technologie den Alltag erleichtern kann. Schritt für Schritt erklärt sie, was es zu beachten gilt und wie man diese Anwendungen für sich nutzen kann. Im Anschluss an den Vortrag, der um 16.15 Uhr beginnt, darf es jeder selbst ausprobieren – auch am eigenen Laptop.

„Bewegter Start“ mit Susi Hofele

Bewegung kommt ebenfalls nicht zu kurz. Übungsleiterin Susi Hofele bietet ab 13 Uhr einen „Bewegten Start“ in den Aktionstag. Die Cafeteria bewirtet ein Team des Wintersportvereins Pfeffingen. Das Organisationsteam mit Dorothee Hummel-Wagner, Elvira Kleiner, Dagmar Arlt und Tanja Wachter freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.