Infotag der Musikschule Wiesental: Musikalisches Mitmachen war gefragt

„Ausprobieren und Spaß haben“ war das Motto des Infotags der Musikschule Mittleres Wiesental – und wirklich stand Schülern, Lehrern und Besuchern die Freude ins Gesicht geschrieben.

Vor allem die Jüngsten hielten ein Zettelchen in der Hand - eine Art Pass für die Mitmach-Stationen. Dabei ging es um erste Kontakte mit den Instrumenten. Wer alles absolviert hatte, durfte sich Gummibärchen abholen. Auch einen riesengroßen Korb mit Äpfeln hatten die „Freunde der Musikschule“ als Förderverein organisiert.

Welches Instrument soll es sein? Eine kleine Familie mit chinesischen Wurzeln hat den Rundgang durch die Kulturfabrik hinter sich. Die Tochter werde auf alle Fälle angemeldet, erzählt die Mama. Allerdings könne sich die Fünfjährige nicht entscheiden, welches Instrument es sein soll. Ginge es nach der Mutter, wäre es das Klavier. Ihr Sohn sei bereits Schüler, er spiele Bratsche. Anders als die Schwester, wusste er genau, in welche Richtung es gehe. Ihm habe der Klang gefallen, berichtet der Siebenjährige. „Die Bratsche macht tiefe Töne“.

Ins Musizieren vertieft: Ein Moment der Freunde

Für Rafael Lobo, der unter anderem den Bratschen-Unterricht gibt, ist das Saiteninstrument die unbekannte Schwester der Geige. So sieht es zumindest der Laie. Über den siebenjährigen Bratschenschüler weiß er zu berichten, dass der Bub am Anfang recht unruhig war. Aber nur, bis es losging. Dann war er hochkonzentriert und völlig vertieft. Ein Moment der Freude für jeden Lehrer.

Auch im oberen Stock warten Bratschen und Geigen. Unbedarfte können kaum den Unterschied erkennen. Ursula Müller legt die beiden Streichinstrumente mit je vier Saiten nebeneinander – samt des Bogens. Beim Betrachten fällt auf, dass die „unbekannte Schwester“ minimal größer ist. Die Farbe gibt keine Auskunft, viele Nuancen sind möglich.

Eine Mutter aus Maulburg wandert ebenfalls durch die Räume, und ist bei Monica Forster Corrêa und dem Violoncello angekommen. Hier stehen Stühle, um deren Beine eine Art Mausefalle mit Schnur gebunden ist. In die Löcher der Holzbrettchen komme der Stachel des Violoncellos, um verhindern, dass das Instrument wegrutscht, klärt die Expertin auf. Später wird sie den Maulburger Kindern Lob aussprechen. Mit ihren vier und sieben Jahren haben die Geschwister genau das richtige Interesse gezeigt.

Dornröschen als Ballettmärchen

Aufmerksamkeit ruft auch die Aufführung im Kellergeschoss hervor. Eltern und Angehörige verfolgten das Ballett „Dornröschen“ um die Leiterin Anne-Kathrin Keller. Jede Menge Feen und Prinzessinnen habe sie eingebaut, so Keller, all ihre elf Ballettmädchen sind dabei. Ein halbes Jahr wurde geprobt, als Vorlage diente ein Bilderbuch mit CD. „Das kann man mit in den Urlaub nehmen“, meint Keller zu der teils spielerischen Umsetzung.

Und während sich die Schlagwerk-Truppe durch die Mauern Gehör verschafft, weist Musikschulleiter Wilhelm von Dungen auf ein neues Angebot hin: Die Studienvorbereitende Ausbildung (SVA). Es komme vor, dass Schüler später Musik studieren - ein Ehemaliger sei heute sinfonischer Dirigent in Lübeck.