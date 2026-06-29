Infotag der Musikschule Wiesental: Musikalisches Mitmachen war gefragt

„Ausprobieren und Spaß haben“ war das Motto des Infotags der Musikschule Mittleres Wiesental – und wirklich stand Schülern, Lehrern und Besuchern die Freude ins Gesicht geschrieben.
Vor allem die Jüngsten hielten ein Zettelchen in der Hand - eine Art Pass für die Mitmach-Stationen. Dabei ging es um erste Kontakte mit den Instrumenten. Wer alles absolviert hatte, durfte sich Gummibärchen abholen. Auch einen riesengroßen Korb mit Äpfeln hatten die „Freunde der Musikschule“ als Förderverein organisiert.