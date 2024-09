Infotag an der Musikschule Wildberg: Anstatt Brezeln gab es Achtelnoten

1 Der gebackene Notenschlüssel wird angeschnitten. Foto: Musikschule Wildberg/Roderburg-Eimann

Am Samstagvormittag fand der traditionelle Infotag der Musikschule statt. Der Förderverein hatte dabei zum Frühstück geladen und sich bei der Umsetzung große Mühe gegeben.









Das neue Schuljahr hat begonnen und so hat auch die Musikschule in Wildberg wieder ihre Pforten geöffnet. Musikschulleiterin Petra Roderburg-Eimann und ihr musikalisches Kollegium begrüßten viele Interessierte in den Unterrichtsräume mitten im Kloster Reuthin. Jedes Jahr können Interessierte einen Blick auf das vielseitige Angebot der Einrichtung werfen. Davon machten auch am vergangenen Wochenende zahlreiche kleine und große Besucher Gebrauch.