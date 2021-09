1 Willi Abt aus Neufra hat am Rande seiner Getreideparzellen Infotafeln über das Getreide aufgestellt. Foto: Gauggel

Wer zu Fuß oder als Radfahrer auf dem Verbindungsweg von der Domäne Birkhof östlich von Harthausen in Richtung Neufra unterwegs ist, dem fallen dort am Rande einiger Getreidefelder Schautafeln auf. Diese hat Willi Abt, der in Neufra eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt, in seinen Parzellen am Wegrand aufgestellt.

Winterlingen-Harthausen - Sie enthalten Informationen über einige der am meisten hierzulande angebauten Getreidearten wie Weizen und Gerste. Es lohnt sich, bei den auf Holzpfählen angebrachten Schautafeln einen kurzen Halt einzulegen, da es dort quasi im Vorbeigehen nicht jedem bekannte Informationen zu wichtigen Früchten der Feldflur gibt.

Wer weiß schon, dass es allein in Deutschland mehr als 170 verschiedene Weizensorten gibt oder dass auf einem Hektar Weizenfläche rund neun Tonnen des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid – CO2 – aus der Atmosphäre gebunden und zugleich etwa sechs Tonnen des lebenswichtigen Sauerstoff produziert werden.

Ein Hektar Braugerste gibt 35 000 Liter Bier

Oder dass mit der von einem Hektar geernteten Braugerste bis zu 35 000 Liter Bier gebraut werden.

Das und weitere Zahlen und Fakten rund um das Getreide findet der Betrachter in Kurzform auf den Tafeln am Rand der entsprechenden Getreidefelder. Auf den Getreideflächen kommen in den nächsten Tagen je nach Wetter die Mähdrescher zum Einsatz.

Weizen, Gerste, Hafer, Roggen und Dinkel stehen in voller Reife, doch haben Regenschauer die Ernte immer wieder verzögert.